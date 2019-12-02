Мегион стал одним из лидеров в реализации мероприятий экологического нацпроекта

СЕГОДНЯ 16:08 2019-12-02T16:08:39+03:00

Вклад города признали по итогам акции «Спасти и сохранить» в 2019 году

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Мегион вошел в число лидеров по итогам реализации проекта «ХVII Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» в 2019 году» среди муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа. Кубок акции и благодарственное письмо первого заместителя губернатора Югры Геннадия Бухтина направлено в адрес администрации городского округа.

Экологическое мероприятие уже стало важной составляющей экологической политики региона, а с этого года – одним из инструментов достижения целей и задач национального проекта «Экология». По словам Геннадия Бухтина, высокий уровень позиционирования Югры в качестве центра экологического движения отмечается не только в Российской Федерации, но и в странах ближнего зарубежья.

Отметим, что мероприятия в рамках XVII международной экологической акции «Спасти и сохранить» прошли во всех муниципальных образованиях Югры. Экологические флешмобы, квесты, биатлоны, вояжи, интерактивные путешествия, экопрогулки, экологические волонтерские акции, субботники стали самыми популярными формами работы с населением. Так, жители Мегиона приняли активное участие в озеленении территорий муниципального образования: было высажено 5239 саженцев деревьев, цветов, кустарников. Усилиями горожан в рамках субботников «Мой чистый дом – Югра» собрано и вывезено более 600 кубометров мусора с территории города в 38,3 гектаров. Особое внимание в городе уделили экологическому воспитанию и привитию бережного отношения к природным объектам, а также сохранению культурного наследия разных народов, в частности малочисленных народов ХМАО – Югры у юного поколения горожан.

С реализацией нацпроекта будут связаны и следующие акции.

- 2020 год мы хотели бы посвятить биологическому разнообразию, развитию экологического туризма и сохранению лесов, - процитировали руководителя службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Югры Сергея Пикунова в пресс-службе администрации Мегиона и добавили, что сроки проведения мероприятия остаются прежними - 21 мая – 10 июня.