На Ямале назначили замдиректора департамента строительства и жилищной политики

СЕГОДНЯ 15:46 2019-12-02T15:47:30+03:00

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На должность первого заместителя директора департамента строительства и жилищной политики ЯНАО назначен Вячеслав Васильченко. Соответствующее распоряжение подписал губернатор округа Дмитрий Артюхов.

С 2010 года Вячеслав Васильченко живёт и работает на Ямале, в Новом Уренгое. До настоящего времени работал в ООО "Новоуренгойский газохимический комплекс".

Он был включен в кадровый резерв на целевую управленческую должность ЯНАО распоряжением губернатора восьмого ноября текущего года, уровень готовности к замещению управленческой должности – высший.

Его трудовой стаж – более 12 лет. Сразу после окончания Южно-Российский госуниверситета в Новочеркасске Ростовской области в 2005 году получил должность инженера в ООО «Стройпроект» в Ростове-на-Дону. Трудился в различных инженерно-строительных организациях Ростовской области в том числе на руководящих должностях, параллельно учился в аспирантуре, где в 2008 окончил обучение.

Вячеслав Васильченко имеет опыт в организации строительства инвестиционных проектов ПАО «Газпром». По результатам работы за большой вклад в развитие предприятий нефтегазового комплекса награждён почетными грамотами и золотым знаком отличия. Женат, двое детей, сообщили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU