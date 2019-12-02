2019-12-02T15:13:07+03:00
Общество

Жители Салехарда выбирают голосованием время новогоднего салюта

Большинство собирается любоваться фейерверком в час ночи
Анна Полякова
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Жители Салехарда выбирают голосованием время новогоднего салюта Фото: pixabay.comЖители Салехарда выбирают голосованием время новогоднего салюта Фото: pixabay.com
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Жителям Салехарда предлагают самим выбрать время новогоднего салюта. Для выяснения предпочтений горожан запущено голосование на портале «Живем на Севере».

Опрос проходит с 25 ноября по 5 декабря. За этот период власти ямальской столицы обираются определить, какое время фейерверка для горожан будет самым удобным в новогоднюю ночь.

За время голосования в нем приняли участие 103 человека. Пока с количеством 64 голоса побеждает время 01:00. На втором месте — полночь, есть и те, кто сообщил, что на фейерверк не собираются приходить.

Как сообщалось ранее, в Салехарде к Новому году возведут «Античный театр» из четверти миллиона кубометров льда. XVI Международный фестиваль «Полярная рапсодия» открылся 30 ноября в Салехарде. В конкурсе ледовой скульптуры примут участие 9 команд из России, Белоруссии, Финляндии и Ирана. Тема фестиваля 2019 года – «Античный театр», приуроченная к проведению Года театра в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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