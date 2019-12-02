Ямальские подарки новорожденным ЯНАО получат все родители

СЕГОДНЯ 14:52 2019-12-02T14:59:21+03:00

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Подарки для новорождённых ЯНАО будут вручать всем ямальским малышам. От места появления на свет получение коробки не зависит. Об этом сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время итогового «Прямого эфира» 2019 года.

В социальных сетях был задан вопрос о подарках для новорождённых, которые вручаются малышам в округе с 1 июня 2019 года. Жительницу Нового Уренгоя, например, интересовало, возможно ли получить коробку, если ребенок родится за пределами региона.

Губернатора пояснил, что если один из супругов отвечает требованиям программы, то есть живёт на Ямале, и если свидетельство на ребёнка получено в округе, то подарочную коробку обязательно вручат.

- Можно родить в любом перинатальном центре в Тюмени, в Москве – разные бывают обстоятельства, но свидетельство о рождении ребёнка нужно получить именно на Ямале – это ключевой момент, – подчеркнул губернатор.

Напомним, в подарочную коробку входит до 44 предметов. Окончательный список формировали с помощью жителей округа. Как сообщили в правительстве Ямала, сначала в социальных сетях провели опрос, где высказались почти две с половиной тысячи северян. Узнали мнения многодетных мам. В итоге ситцевые пелёнки заменили на муслиновые, включили фирменные средства по уходу за малышом, зимний и демисезонный комбинезоны. Также в коробке с изображением белого медведя для ребёнка приготовлены матрас, простыня, одеяло, ползунки и боди в нескольких размерах, шапочки, варежки, пинетки, подгузники.

ИСТОЧНИК KP.RU