СЕГОДНЯ 14:38 2019-12-02T14:38:51+03:00

В Ноябрьске судят участниц ОПГ за фиктивные браки с иностранцами Фото: Ольга Крыльцова

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В Ноябрьске выявили банду, зарабатывавшую деньги на иностранцах. Предприимчивая горожанка сначала одна оказывала услуги по постановке на учет мигрантов без фактического предоставления жилья. Для этого она помогала в регистрации фиктивных браков с местными женщинами.

Потом она решила расширить свой преступный бизнес и в криминальную деятельность вовлекла еще сообщниц, каждая осуществляла определенные организатором обязанности.

С 2017 года с помощью преступной схемы 161 иностранец получил право на проживание на Ямале. За это мигранты заплатили банде более 300 тыс. рублей.

Суд Ноябрьска признал незаконными 13 браков между иностранцами и жительницами Ямала.

Кроме того, женщинам придется вернуть в казну государства деньги, полученные незаконным способом. Злоумышленницам грозит срок до 7 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU