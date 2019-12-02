В Ноябрьске судят участниц ОПГ за фиктивные браки с иностранцами
В Ноябрьске выявили банду, зарабатывавшую деньги на иностранцах. Предприимчивая горожанка сначала одна оказывала услуги по постановке на учет мигрантов без фактического предоставления жилья. Для этого она помогала в регистрации фиктивных браков с местными женщинами.
Потом она решила расширить свой преступный бизнес и в криминальную деятельность вовлекла еще сообщниц, каждая осуществляла определенные организатором обязанности.
С 2017 года с помощью преступной схемы 161 иностранец получил право на проживание на Ямале. За это мигранты заплатили банде более 300 тыс. рублей.
Суд Ноябрьска признал незаконными 13 браков между иностранцами и жительницами Ямала.
Кроме того, женщинам придется вернуть в казну государства деньги, полученные незаконным способом. Злоумышленницам грозит срок до 7 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU