2019-12-02T13:59:20+03:00
Общество

Вышел в свет шестой сборник «Археологии Арктики»

Издание ориентировано не только на учёных
Анна Полякова
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Вышел в свет шестой сборник «Археологии Арктики» Фото: yanao.ruВышел в свет шестой сборник «Археологии Арктики» Фото: yanao.ru
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Темы освоения человеком арктического региона в эпоху палеолита подняли на страницах сборника Археология Арктики». Издание ориентировано не только на учёных, оно будет интересно всем, кто захочет больше узнать об истории освоения арктического региона человеком.

В издание вошли статьи учёных из США, Канады, Швеции и России (Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сыктывкара, Петрозаводска, Петропавловска-Камчатского и Салехарда).

В главе «Археологические вести» представлены результаты исследований памятников и артефактов Большеземельской тундры, Ямала и Нижнего Приобья. Отдельная статья посвящена междисциплинарным исследованиям остеологических останков собак, найденных в культурном слое сакрально-производственного центра Усть-Полуй, расположенного в черте Салехарда, сообщает правительство ЯНАО.

В приложении к сборнику «Археология Арктики» публикуется монография «Север Западной Сибири в железном веке: традиции и мобильность». Её автор кандидат исторических наук, заведующая сектором археологии и истории Научного центра изучении Арктики Наталья Фёдорова рассматривает древнюю историю региона, традиции и хозяйственные адаптации населения через призму культурных и торговых связей с ближними и дальними соседями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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