В Салехарде откроют новый спортивный Центр единоборств

СЕГОДНЯ 13:35 2019-12-02T13:39:27+03:00

В нем смогут заниматься 500 человек в день

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У салехардских борцов в 2020 году появится свой дом спорта. В связи с увеличением числа занимающихся карате, боксом, армейским рукопашным боем и другими видами боевых искусств, давно назрела необходимость в спортивных объектах этой направленности.

- Сегодня в городе порядка десяти дисциплин различных единоборств, число занимающихся превышает тысячу человек. Конечно, мы уже не вмещаемся в те площади, которые существуют на сегодняшний день. Мы обратились за поддержкой в адрес губернатора округа, - рассказывает начальник Управления физической культуры и спорта Администрации города Артур Абдулмеджидов.

Дмитрий Артюхов поддержал инициативу и уже летом текущего года было принято решение о реконструкции уже имеющегося здания под центр единоборств. Данное решение позволило значительно сэкономить бюджетные деньги на строительстве

Новый спортивный центр расположился на улице Игарская. Здесь разместились четыре полноценных тренировочных зала, помимо единоборств салехардцы смогут посещать зал атлетики и фитнес-студию. Всего в центре будет работать порядка пяти отделений, в том числе бокс, вольная борьба, тхэквондо. В 2020 году планируется открыть занятия по Самбо. По предварительным подсчетам, новый центр способен обеспечить пропускную способность порядка 500 человек в день.

ИСТОЧНИК KP.RU