2019-12-02T13:22:53+03:00
Общество

На Ямале готовится к открытию первый региональный зимник

Идут работы по формированию проезжей части трассы
Анна Полякова
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На Ямале готовится к открытию первый региональный зимник Фото: yanao.ruНа Ямале готовится к открытию первый региональный зимник Фото: yanao.ru
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Ямальские дорожники готовятся открыть первый в этом сезоне зимник Коротчаево – Красноселькуп. Он станет доступен для проезда в конце этой – начале следующей недели. Все будет зависеть от погодных условий. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Автодор» Гурген Мелконян.

- Будет работать комиссия, которая обследует проезжую часть и ледовые переправы. По итогам работы комиссии зимник будет открыт, сначала для авто массой до 5 тонн, а со временем тоннаж будет повышаться, – отметил он.

Сейчас продолжаются работы по формированию проезжей части зимника, обустройству трассы знаками. Продолжаются работы и на остальных трёх зимниках: СалехардНадым, Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги и Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале. На последней ледовой трассе работы не начались. Зимник практически полностью проходит по поверхности реки.

Их открытие планируется не раньше 20 декабря. Дорожники напоминают, что выезд на закрытые зимники или их участки опасен для жизни. Авто может провалиться на ледовой переправе, застрять в снегу, или сломаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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