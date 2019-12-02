2019-12-02T13:01:53+03:00
Экономика

Ямал планирует перевыполнить план по расселению аварийного фонда

По всему округу будет строиться новое жильё
Анна Полякова
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Ямал планирует перевыполнить план по расселению аварийного фондаЯмал планирует перевыполнить план по расселению аварийного фондаФото: Ольга Крыльцова
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В ближайшие пять лет на Ямале будет расселён один млн квадратных метров. Это в четыре раза больше обязательств округа в рамках нацпроекта. Переехать в новые квартиры смогут не менее 20 тысяч семей. Об этом рассказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время итогового «Прямого эфира» 2019 года.

Большой блок вопросов касался строительства и расселения жилья. Ямальцев интересовало, как реализовать сертификаты для специалистов социальной сферы, можно ли перейти из федеральной в региональную программу для молодых семей, будут ли строиться дома для тундровиков в отдалённых районах

По всему округу будет строиться новое жильё, не станут исключением и национальные посёлки. Дмитрий Артюхов отметил, что в рамках «Народной программы» право переехать в комфортные условия получат, в первую очередь, пожилые тундровики. В 2020 году начнётся строительство дома на 24 квартиры в Аксарке и такого же дома в Белоярске. Есть планы по возведению жилого дома на 48 квартир в Сеяхе.

За 2,5 часа «Прямого эфира» губернатор ответил на более чем 40 вопросов. Все остальные также не останутся без внимания, на каждый поступивший вопрос будет подготовлен ответ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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