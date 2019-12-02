2019-12-02T12:53:52+03:00
Общество

Бюджетники ЯНАО будут получать «северные» с первого дня работы

Так планируют решить вопрос нехватки врачей, учителей
Анна Полякова
Поделиться:
Бюджетники ЯНАО будут получать «северные» с первого дня работыБюджетники ЯНАО будут получать «северные» с первого дня работыФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Специалисты бюджетной сферы с 2020 года будут получать надбавки с первого дня работы. Таким образом решится вопрос нехватки врачей, учителей, спортивных тренеров.

Об этом рассказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время итогового «Прямого эфира» 2019 года. Один из вопросов касался трудностей привлечения сотрудников из других регионов, так как они должны несколько лет нарабатывать «северные».

Сейчас на Ямале строится 28 школ, которые будут нуждаться в учителях. Причем власти региона заявляли, что в планах - собрать со всей страны лучших педагогов.

- Мы как бы себя обманываем: готовы платить сотруднику через 3-4 года, а сегодня ему не положено. Это уже атавизм, от которого пришло время отказаться. Уверен, что так мы сможем привлечь людей в самые остродефицитные профессии – тренер в спорте, учитель в музыкальной школе и другие. Они смогут претендовать на достойную зарплату, не ожидая несколько лет,- отметил глава региона.

Важно, что новые условия начнут действовать на Ямале с 1 января 2020 года. Для многих людей, которые решают ехать на север, открывать интересную для них страницу, это станет серьёзным аргументом за приезд на Ямал, подчеркнули в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вышел в свет шестой сборник «Археологии Арктики»
В Салехарде откроют новый спортивный Центр единоборств
На Ямале готовится к открытию первый региональный зимник
Вартовчане выбирают здоровый образ жизни
Ямал планирует перевыполнить план по расселению аварийного фонда
Зимники Ямала оснастят техникой для отогрева машин
Розничный кредитный портфель ВТБ на Ямале превысил 12 млрд рублей
Транспортная ситуация на Ямале изменится в ближайшие четыре года
Ханымейцы претендуют на соискание премии главы муниципалитета
В ямальском селе открыли новое здание школы-интерната
Югорская компания на международной выставке заинтересовала участников своей продукцией
В Ноябрьске объявили сбор помощи для оставшихся в живых при пожаре
Депутаты Надыма проголосовали за сохранение архитектурного облика города
Дмитрий Артюхов объяснил, почему три детских сада строятся на окраине Салехарда
Ледовый городок в Тарко-Сале строят мастера со всей России
На Ямале в период распродаж активизировались мошенники
Ноябряне победили в соревнованиях по автомодельному спорту
Поселок Газ-Сале может исчезнуть с карт Ямала
Глава Ямала пообещал помочь кочевой школе-интернату транспортом
Погода на Ямале 2 декабря: в основном без осадков
Следователи проводят проверку по факту гибели семилетней девочки в Ноябрьске
В Тазовском районе спасатели искали тела провалившихся под лёд мужчин
Семилетняя девочка погибла при пожаре в частном доме в Ноябрьске
Погода на Ямале 1 декабря: после ночного мороза днём потеплеет