Бюджетники ЯНАО будут получать «северные» с первого дня работы

СЕГОДНЯ 12:44 2019-12-02T12:53:52+03:00

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Специалисты бюджетной сферы с 2020 года будут получать надбавки с первого дня работы. Таким образом решится вопрос нехватки врачей, учителей, спортивных тренеров.

Об этом рассказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время итогового «Прямого эфира» 2019 года. Один из вопросов касался трудностей привлечения сотрудников из других регионов, так как они должны несколько лет нарабатывать «северные».

Сейчас на Ямале строится 28 школ, которые будут нуждаться в учителях. Причем власти региона заявляли, что в планах - собрать со всей страны лучших педагогов.

- Мы как бы себя обманываем: готовы платить сотруднику через 3-4 года, а сегодня ему не положено. Это уже атавизм, от которого пришло время отказаться. Уверен, что так мы сможем привлечь людей в самые остродефицитные профессии – тренер в спорте, учитель в музыкальной школе и другие. Они смогут претендовать на достойную зарплату, не ожидая несколько лет,- отметил глава региона.

Важно, что новые условия начнут действовать на Ямале с 1 января 2020 года. Для многих людей, которые решают ехать на север, открывать интересную для них страницу, это станет серьёзным аргументом за приезд на Ямал, подчеркнули в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU