Зимники Ямала оснастят техникой для отогрева машин
Специальные подогревающие машины на базе КАМА будут приобретены для работы на зимниках. Об этом рассказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время итогового «Прямого эфира» 2019 года. Необходимое оборудование будет закуплено в 2020 году.
Губернатор выразил надежду, что новая организация работы спасателей на зимниках будет введена уже в эту зиму. Такие пароустановки для системы ЖКХ уже закуплены.
- Что касается дороги Надым-Салехард, мы её ждём, к концу следующего года сквозной проезд будет обеспечен. Сейчас у нас режим зимника, ограничение, контроль. Потом будет свободное движение, - рассказал губернатор.
Он добавил, что населённых пунктов вдоль дороги по большей части нет, поэтому параллельно с открытием дороги отдельно посередине трассы появится пункт со спасательной и медицинской службой, сообщили в правительстве ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU