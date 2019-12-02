2019-12-02T12:06:39+03:00
Общество

Зимники Ямала оснастят техникой для отогрева машин

Необходимое оборудование будет закуплено в 2020 году
Анна Полякова
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Зимники Ямала оснастят техникой для отогрева машин Фото: 89.mchs.gov.ruЗимники Ямала оснастят техникой для отогрева машин Фото: 89.mchs.gov.ru
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Специальные подогревающие машины на базе КАМА будут приобретены для работы на зимниках. Об этом рассказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время итогового «Прямого эфира» 2019 года. Необходимое оборудование будет закуплено в 2020 году.

Губернатор выразил надежду, что новая организация работы спасателей на зимниках будет введена уже в эту зиму. Такие пароустановки для системы ЖКХ уже закуплены.

- Что касается дороги Надым-Салехард, мы её ждём, к концу следующего года сквозной проезд будет обеспечен. Сейчас у нас режим зимника, ограничение, контроль. Потом будет свободное движение, - рассказал губернатор.

Он добавил, что населённых пунктов вдоль дороги по большей части нет, поэтому параллельно с открытием дороги отдельно посередине трассы появится пункт со спасательной и медицинской службой, сообщили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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