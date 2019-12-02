2019-12-02T11:45:29+03:00
Экономика

Розничный кредитный портфель ВТБ на Ямале превысил 12 млрд рублей

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Розничный кредитный портфель ВТБ на Ямале превысил 12 млрд рублейРозничный кредитный портфель ВТБ на Ямале превысил 12 млрд рублей
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По итогам девяти месяцев 2019 года розничный кредитный портфель ВТБ в Ямало-Ненецком автономном округе вырос на 17% и превысил 12 млрд рублей. Объем привлеченных средств физических лиц ВТБ составил 8,5 млрд рублей (+27% с начала года).

Наибольшая доля в кредитном портфеле приходится на кредиты наличными — 6,4 млрд рублей (+16% за январь-сентябрь 2019 г.). Портфель ипотеки на 1 октября текущего года достиг 5 млрд рублей (+18%), автокредитов – 120 млн рублей.

С начала года ВТБ выдал жителям региона свыше 4 млрд рублей заемных средств. Основным драйвером стали кредиты наличными, продажи которых превысили 2,8 млрд рублей, а также ипотека. За девять месяцев ямальские семьи оформили в ВТБ жилищные кредиты на сумму 1,2 млрд рублей, в том числе ряд сделок — по программе «Ипотека с господдержкой». Средний размер ипотеки увеличился до 2,8 млн рублей, что на 34% превышает среднее значение по УрФО. Также за январь-сентябрь 2019 г. жители ЯНАО оформили в банке 2,7 тыс. кредитных карт.

Управляющий ВТБ в Ямало-Ненецком автономном округе Виктор Пирогов отметил: «Мы видим, что жители нашего региона активно пользуются кредитными и депозитными инструментами. В рамках клиентоориентированного подхода мы стремимся глубоко проанализировать и понять эти потребности, чтобы решение любой финансовой задачи для каждого ямальца было легким и комфортным; неважно, пришел ли он в отделение или открыл банковское приложение. Экспертиза, выгодные условия и высокий уровень сервиса позволяют нам завоевывать доверие клиентов и наращивать присутствие на рынке».

ИСТОЧНИК KP.RU

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