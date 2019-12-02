Транспортная ситуация на Ямале изменится в ближайшие четыре года

СЕГОДНЯ 11:40 2019-12-02T11:43:00+03:00

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В ближайшие четыре года транспортная ситуация на Ямале существенно изменится. Основные трассы будут приведены в соответствующее современным нормам состояние, через год будет открыт сквозной проезд по трассе Надым-Салехард, запущено движение по мосту через Пур. Об этом рассказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время итогового «Прямого эфира» 2019 года. Он транслировался на страницах главы региона в социальных и на местных телеканалах. Значительная часть вопросов была посвящена развитию транспортной сети округа, ремонту и строительству дорог.

Глава региона также рассказал о реконструкции аэропорта в Новом Уренгое и развитии аэропорта в Красноселькупе.

Из Салехарда прозвучал вопрос о перспективе возвращения рейсов «Аэрофлота» в Москву. Дмитрий Артюхов подчеркнул, что округ сделал всё возможное, чтобы сохранить присутствие перевозчика, но авиакомпания приняла решение об отмене рейсов. Глава региона рассказал о мерах, которые приняты для обеспечения комфорта пассажиров.

- С ноября мы субсидируем билеты авиакомпании «Ямал», он уже стоит 9,5 тысяч из Салехарда в Москву. Надеюсь, что в совокупности с сохранением возможности транзитного перелёта, с появлением авиакомпании в Шереметьево, с удешевлением авиабилета и сохранением удобного времени вылета и прилёта, мы сможем нивелировать возникший дискомфорт, - пояснил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU