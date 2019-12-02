2019-12-02T10:07:10+03:00
Общество

Ханымейцы претендуют на соискание премии главы муниципалитета

К работе приступила конкурсная комиссия
Анна Полякова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ханымее вручат премии главы муниципалитета. Её обладателями становятся победители олимпиад, конкурсов, выставок и соревнований разного уровня, а также ханымейцы, активно участвующие в жизни посёлка. Торжественное мероприятие состоится в январе в Доме культуры. На этот раз на победу претендуют 27 участников.

К работе приступила конкурсная комиссия - ей предстоит оценить кандидатов. В прошлом году сертификат на премию из рук главы Ханымея получили пятнадцать выдающихся жителей муниципалитета, сообщили в администрации Пуровского района.

- В каждой из пяти номинаций определят несколько победителей (первое, второе и третье места). У нас есть перечень этих критериев, по которому мы и оцениваем кандидатов. Если, например, это победа в конкурсе, то учитывается уровень конкурса, и начисляется определенное количество баллов, - пояснила член конкурсной комиссии, специалист местной администрации Валентина Корякина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ямальском селе открыли новое здание школы-интерната
Югорская компания на международной выставке заинтересовала участников своей продукцией
В Ноябрьске объявили сбор помощи для оставшихся в живых при пожаре
Депутаты Надыма проголосовали за сохранение архитектурного облика города
Дмитрий Артюхов объяснил, почему три детских сада строятся на окраине Салехарда
Ледовый городок в Тарко-Сале строят мастера со всей России
На Ямале в период распродаж активизировались мошенники
Ноябряне победили в соревнованиях по автомодельному спорту
Поселок Газ-Сале может исчезнуть с карт Ямала
Глава Ямала пообещал помочь кочевой школе-интернату транспортом
Погода на Ямале 2 декабря: в основном без осадков
Следователи проводят проверку по факту гибели семилетней девочки в Ноябрьске
В Тазовском районе спасатели искали тела провалившихся под лёд мужчин
Семилетняя девочка погибла при пожаре в частном доме в Ноябрьске
Погода на Ямале 1 декабря: после ночного мороза днём потеплеет