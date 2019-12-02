Ханымейцы претендуют на соискание премии главы муниципалитета

СЕГОДНЯ 10:06 2019-12-02T10:07:10+03:00

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В Ханымее вручат премии главы муниципалитета. Её обладателями становятся победители олимпиад, конкурсов, выставок и соревнований разного уровня, а также ханымейцы, активно участвующие в жизни посёлка. Торжественное мероприятие состоится в январе в Доме культуры. На этот раз на победу претендуют 27 участников.

К работе приступила конкурсная комиссия - ей предстоит оценить кандидатов. В прошлом году сертификат на премию из рук главы Ханымея получили пятнадцать выдающихся жителей муниципалитета, сообщили в администрации Пуровского района.

- В каждой из пяти номинаций определят несколько победителей (первое, второе и третье места). У нас есть перечень этих критериев, по которому мы и оцениваем кандидатов. Если, например, это победа в конкурсе, то учитывается уровень конкурса, и начисляется определенное количество баллов, - пояснила член конкурсной комиссии, специалист местной администрации Валентина Корякина.

ИСТОЧНИК KP.RU