2019-12-02T09:52:28+03:00
Общество

В ямальском селе открыли новое здание школы-интерната

В здании разместятся швейная мастерская, библиотека, музей
Анна Полякова
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В ямальском селе открыли новое здание школы-интерната Фото: yanao.ruВ ямальском селе открыли новое здание школы-интерната Фото: yanao.ru
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В селе Восяхово Шурышкарского района ЯНАО открылось новое здание школы-интерната. За парты в этом учебном году сядет 81 школьник. Более 30 педагогов будут давать им знания в просторных и уютных классах.

На первом этаже школы, помимо учебных помещений, спортивный и тренажёрный залы, швейная мастерская, библиотека, музей, медицинский, пищевой и административный блоки. В кабинете технологии для мальчиков – станок для гравировки по дереву, металлу и кости. Здание новой школы доступно для маломобильных групп населения.

В учреждении под ключ укомплектована лыжная база. В спортивном зале размещен скалодром, приобретенный федерацией спортивного туризма Шурышкарского района на средства окружной субсидии и переданный школе.

- Восяхово – труднодоступный район. Приходилось поставлять все грузы по реке. Прежде, чем началось строительство школы, необходимо было построить котельную и дизельную электростанцию. С задачей справились, – поделился особенностями строительства замруководителя Дирекции капитального строительства и инвестиции ЯНАО Владимир Задорожный.

Стоит отметить, что старая школа была построена в 70-е годы прошлого века, часть построек за время эксплуатации устарели и были признаны аварийными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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