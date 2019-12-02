Депутаты Надыма проголосовали за сохранение архитектурного облика города

СЕГОДНЯ 09:08 2019-12-02T09:08:08+03:00

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Депутаты Надыма единогласно проголосовали за Порядок рассмотрения архитектурно-градостроительного облика объекта капстроительства на территории города. Это решение направлено на сохранение архитектурного облика города и формирование городской среды.

Это значит, что при капстроительстве объектов должны учитываться современные стандарты организации жилых, общественных, производственных и рекреационных территорий. В документе также говорится, что необходимо обеспечивать пространственную связь отдельных элементов планировочной структуры, сообщили в администрации Надымского района.

Теперь на начальной стадии строительства объекта необходимо будет получить в администрации Надымского района решение о согласовании его архитектурно-градостроительного облика.

Новые условия исключат возможность строительства незаконных объектов, например, пристроев к зданиям. За несоблюдение требований надымчане будут привлекаться к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU