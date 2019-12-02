2019-12-02T09:08:08+03:00
Общество

Депутаты Надыма проголосовали за сохранение архитектурного облика города

Новые условия исключат возможность строительства незаконных объектов
Анна Полякова
Поделиться:
Депутаты Надыма проголосовали за сохранение архитектурного облика города Фото: nadymregion.ruДепутаты Надыма проголосовали за сохранение архитектурного облика города Фото: nadymregion.ru
Изменить размер текста:

Депутаты Надыма единогласно проголосовали за Порядок рассмотрения архитектурно-градостроительного облика объекта капстроительства на территории города. Это решение направлено на сохранение архитектурного облика города и формирование городской среды.

Это значит, что при капстроительстве объектов должны учитываться современные стандарты организации жилых, общественных, производственных и рекреационных территорий. В документе также говорится, что необходимо обеспечивать пространственную связь отдельных элементов планировочной структуры, сообщили в администрации Надымского района.

Теперь на начальной стадии строительства объекта необходимо будет получить в администрации Надымского района решение о согласовании его архитектурно-градостроительного облика.

Новые условия исключат возможность строительства незаконных объектов, например, пристроев к зданиям. За несоблюдение требований надымчане будут привлекаться к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ханымейцы претендуют на соискание премии главы муниципалитета
В ямальском селе открыли новое здание школы-интерната
Югорская компания на международной выставке заинтересовала участников своей продукцией
В Ноябрьске объявили сбор помощи для оставшихся в живых при пожаре
Дмитрий Артюхов объяснил, почему три детских сада строятся на окраине Салехарда
Ледовый городок в Тарко-Сале строят мастера со всей России
На Ямале в период распродаж активизировались мошенники
Ноябряне победили в соревнованиях по автомодельному спорту
Поселок Газ-Сале может исчезнуть с карт Ямала
Глава Ямала пообещал помочь кочевой школе-интернату транспортом
Погода на Ямале 2 декабря: в основном без осадков
Следователи проводят проверку по факту гибели семилетней девочки в Ноябрьске
В Тазовском районе спасатели искали тела провалившихся под лёд мужчин
Семилетняя девочка погибла при пожаре в частном доме в Ноябрьске
Погода на Ямале 1 декабря: после ночного мороза днём потеплеет