2019-12-02T08:55:45+03:00
Общество

Дмитрий Артюхов объяснил, почему три детских сада строятся на окраине Салехарда

Земельные участки под строительство соцобъектов выделить сложно
Алена Кульмухаметова
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Дмитрий Артюхов объяснил, почему три детских сада строятся на окраине Салехарда. Фото с сайта администрации города Салехард.Дмитрий Артюхов объяснил, почему три детских сада строятся на окраине Салехарда. Фото с сайта администрации города Салехард.
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Во время «Прямой линии» проведенной 1 декабря губернатором Ямала Дмитрием Артюховым жители Салехарда вновь подняли тему детского сада «Мамонтенок».

Одна из местных жительниц поинтересовалась судьбой дошкольного учреждения. Ее волнует, вернуться ли дети в детсад, а если нет, найдутся ли им места в детских садах.

Дмитрий Артюхов отметил, что в последнее время на Ямале и в самой окружной столице наблюдается стабильно высокая рождаемость. В этой связи идет нехватка мест в детсадах. Однако, это проблема решается. В настоящее время в городе строят сразу три детских сада. Все они расположены на окраинах Салехарда. Это связано с некоторыми неудобствами для родителей, но выбрать другие участки под строительство достаточно сложно.

По словам губернатора, не все земельные участки подходит под строительство соцобъектов: болотистые места, пески.

Так те, кто выделил земельный участок под строительство детского сада «Мамонтенок», не учел эти факторы. Здание оказалось построено на месте оврага, почва под ним начала «ходить», в связи с чем пошли трещины в стенах.

- Виновные понесут наказание, - сказал Дмитрий Артюхов. – В настоящее время идет обследование здания детсада, речь о сносе пока не идет. В любом случае о будущем «Мамонтенка» можно будет говорить только после исследовательской тщательной работы специалистов.

Напомним, детский сад «Мамонтенок» был закрыт в сентябре текущего года всего после одного года работы после введения в эксплуатацию. Специалисты зафиксировали движение по деформационному шву в одном из блоков. Предварительные итоги говорят о том, что идет перенасыщение грунта водой и растепление. Будет осуществлена полная замена дренажа.

Дети на время ремонтных работ распределены по другим детским садам. Всего в «Мамонтенке» 459 воспитанников, но на данный момент его посещают 261 ребенок. Больше всех ребят из «Мамонтенка» приютил детский сад «Улыбка». Воспитатели также распределены по другим садам, часть ушло в отпуск. В детские сады дополнительно завезли кроватки и матрасы. Группы уплотнили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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