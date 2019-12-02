2019-12-02T08:37:30+03:00
Общество

Ледовый городок в Тарко-Сале строят мастера со всей России

Для его возведения понадобится 250 кубов льда
Анна Полякова
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Ледовый городок в Тарко-Сале строят мастера со всей России Фото: puradm.ruЛедовый городок в Тарко-Сале строят мастера со всей России Фото: puradm.ru
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В Тарко-Сале Пуровского района над созданием ледового городка будут трудиться мастера со всей России. Новогоднюю сказку по традиции разместят на площади возле КСК «Геолог». Темой станет «Союзмультфильм» - это выбор самих жителей, проголосовавших на портале «Живём на Севере».

Все фигуры строят с соблюдением ГОСТов. Например, запрещается использовать химические вещества для улучшения качества льда, а вода для скрепления блоков должна соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к питьевой воде.

– Единственное неудобство - лёд бывает не очень чистый, и приходится по нескольку раз добывать, пока не добьёмся более чистого льда, - отмечают челябинские мастера, которые трудятся над возведением ледового городка в райцентре.

На возведение городка в Тарко-Сале понадобится около 250 кубов льда и примерно месяц работы строителей, художников и электриков. Даже при сильном ветре и сорокаградусном морозе, когда отказывает техника, мастера продолжают создавать зимнюю сказку, сообщает администрация Пуровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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