На Ямале в период распродаж активизировались мошенники

СЕГОДНЯ 08:23 2019-12-02T08:28:39+03:00

На уловки аферистов попадаются не только пожилые люди

Изменить размер текста: A A

За два последних месяца только в Пуровском районе произошло 32 случая мошенничества, с начала года их зарегистрировано больше 120.

Схемы обмана стандартные: жертвы приобретают товар в сомнительных интернет-магазинах, либо им поступает звонок от мнимых сотрудников банка с предложениями кэшбэка и дополнительных услуг. На уловки мошенников попадаются не только пожилые люди. Самое обидное, что люди знают все эти схемы мошенничеств, передает администрация Пуровского района.

-Они информированы и говорят: «Мы слышали, что таким образом мошенники работают». Здесь можно сделать один только вывод: люди гонятся за лёгкими деньгами, а в итоге теряют свои сбережения, - говорит начальник следственного отдела ОМВД России по Пуровскому району Елена Бельш.

Активность интернет-мошенников, собирающих персональные данные в рамках распродаж в «Черную пятницу», зафиксировал Роскомнадзор. Как пишет «Российская газета», в интернете появились сайты злоумышленников, где под предлогом участия пользователя в распродаже незаконно собираются персональные данные. Позже они могут быть использованы для кражи денег с карт или рассылки спама, предупреждает ведомство. Там советуют проверять оригинальность домена известного интернет-магазина.

ИСТОЧНИК KP.RU