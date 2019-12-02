Ноябряне победили в соревнованиях по автомодельному спорту

СЕГОДНЯ 08:06 2019-12-02T08:15:59+03:00

На Ямале только в одном городе есть специальное оборудование для проведения гонок

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В Ноябрьске завершились открытые городские соревнования по автомодельному спорту в закрытых помещениях. Гонки прошли в Центре духовно-нравственного воспитания. Их участниками стали спортсмены из Ноябрьска, Нового Уренгоя, Сургута.

По результатам победу в командном зачёте – одержала команда нашего города. Немало призовых мест у ноябрян и в личном первенстве.

Как пояснили в администрации города, Ноябрьск - это единственный город на Ямале, да и в Югре, где проводят крупные соревнованиях на радиоуправляемых машинах в закрытых помещениях.

Только здесь есть необходимое дорогое оборудование и программа «Засечка» для фиксации количества кругов и времени, специальное напольное покрытие и борта.

ИСТОЧНИК KP.RU