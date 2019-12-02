СЕГОДНЯ 08:05 2019-12-02T08:06:36+03:00

Поселок Газ-Сале может исчезнуть с карт Ямала. Фото из группы "ГАЗ & ТАЗ - Газ-Сале Тазовский" во ВКонтакте

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Социологи провели опрос среди жителей поселка Газ-Сале Тазовского района. Более 80 процентов опрошенных высказались за переезд. Об этом заявил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время «Прямой линии».

Один из жителей Газ-Сале спросил у главы региона, какова дальнейшая судьба некогда большого поселка. По его словам почти все местные жители проживают в аварийных двухэтажных деревянных домах. Жилье в капитальном исполнении долго не строится. Его волнует, как будет решаться вопрос с обеспечением жильем местного населения.

Дмитрий Артюхов отметил, что строить новое жилье для ямальцев можно по всему региону, однако нужно понимать, будет ли это перспективно для самих участников программы.

Недавно социологи опросили жителей Газ-Сале, согласны ли они на переезд. Более 80 процентов опрошенных высказались за переезд в поселок Тазовский или в город Новый Уренгой.

- Опросы будут проводиться и дальше. Летнее время будем исключать, так как в это время почти все население поселка разъезжается. Если большинство жителей и дальше будут настаивать на переселении – поселок будет расселен, - сказал Дмитрий Артюхов.

Отметим, что численность населения в поселка год от года падает. Сейчас там проживает чуть более 1700 жителей. В Газ-Сале функционируют школа, 2 детсада, музыкальная школа, больница, магазины, детский дом «Надежда», дом милосердия.

ИСТОЧНИК KP.RU