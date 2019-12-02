Глава Ямала пообещал помочь кочевой школе-интернату транспортом

СЕГОДНЯ 06:35 2019-12-02T08:10:37+03:00

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Губернатор Ямала 1 декабря Дмитрий Артюхов пообещал помочь школе-интернату поселка Щучье Приуральского района в решении транспортного вопроса. К главе региона на личный прием обратилась воспитатель образовательного учреждения Елена Телеева.

Она рассказала, что школ-интернат совмещает в себе начальные классы и детский сад. Кроме того, реализует программу «Кочевого образования» для семи тундровых малышей. Зимой воспитателям приходится ездить к ним на снегоходах. При этом расстояние до 5 кочевий составляет от 15 до 70 километров.

Свой школьный снегоходсломан. Стоимость его ремонта практически такая же, как покупка нового. Воспитатели, чтобы тундровых малышей продолжили готовить к школе без отрыва от семьи, чаще всего добираются до чумов на попутном или личном. Елена попросила помочь с покупкой нового снегохода.

- Конечно, поддержим школу и решим проблему со снегоходом. Дети, живущие в тундре, должны получать образование, - заверил Дмитрий Артюхов.

ИСТОЧНИК KP.RU