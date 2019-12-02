СЕГОДНЯ 05:16 2019-12-02T05:16:31+03:00

Погода на Ямале 2 декабря: в основном без осадков Фото: Анна Полякова

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В понедельник, 2 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 10 градусов, будет пасмурно, во второй половине дня пойдет снег. Ветер южный 3 м/с.

В Ноябрьске -9 градусов, пасмурно. Снег пройдет только утром. Ветер южный 7 м/с.

В Новом Уренгое -15 градусов, малооблачно, без осадков. Ветер южный 6 м/с.

В Надыме -10 градусов, облачно, без осадков. Южный ветер 6 м/с.

В Губкинском -10 градусов. Малооблачно, без осадков. Ветер южный 5 м/с.

В Тарко-Сале - 13 градусов, солнечно, без осадков. Ветер южный 4 м/с.

В Муравленко -10 градусов, пасмурно, без осадков. Ветер южный 6 м/с.

В Лабытнанги -11 градусов, пасмурно. Во второй половине дня - снег. Южный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU