2019-12-01T11:44:45+03:00
Происшествия

В Тазовском районе спасатели искали тела провалившихся под лёд мужчин

Одного нашли погибшим
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: ЯмалспасФото: Ямалспас
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В Тазовском районе спасатели ГКУ «Ямалспас» на этой неделе искали тела провалившихся под лёд двух мужчин, которые направлялись на снегоходе «Stels» из одного стойбища в другое. Как сообщили в пресс-службе ГКУ «Ямалспас», во время работы спасатели обнаружили и извлекли из воды тело одного погибшего и снегоход. И тело, и снегоход передали сотрудникам полиции. Второго мужчину по-прежнему ищут.

В общей сложности спасатели ГКУ «Ямалспас» 33 раза выходили на аварийно-спасательные и другие неотложные работы. Количество пострадавших составило 16 человек, 1 человек найден погибшим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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