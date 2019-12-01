СЕГОДНЯ 08:46 2019-12-01T08:46:43+03:00

Семилетняя девочка погибла при пожаре в частном доме в Ноябрьске. Фото: ГУ МЧС по ЯНАО

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В Ноябрьске в ночь с 30 ноября на 1 декабря произошёл пожар в частном одноэтажном доме. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО, вызов на пульт пожарно-спасательной части поступил в 01.29. Спасатели были на месте происшествия уже через две минуты. Когда они приехали, дом горел на всей площади.

Открытое горение было ликвидировано через сорок минут, полностью пожар поступили более чем через два часа. Во время тушения пожара было обнаружено тело семилетней девочки. Огонь повредил конструкции дома на площади 144 квадратных метра и имущество, которое находилось внутри дома. В результате ЧП пострадало ещё три человека.

Пожар тушили 21 человек личного состава и 7 единиц спецтехники МЧС. Виновный и ущерб пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU