Погода на Ямале 1 декабря: после ночного мороза днём потеплеет
На Ямале сегодня, 1 декабря, ожидается переменная облачность, небольшой снег. Ветер южный с переходом на юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -14…-29 C, днём -7…-19 C.
В Приуральском районе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-5 м/с. Температура воздуха ночью -13…-15 C, днём -7…-9 C.
В Шурышкарском районе переменная облачность, без осадков. Ветер южный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -11…-14 C, днём -8…-9 C.
В Ямальском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -14…-17 C, днём -7…-10 C.
В Тазовском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер юго-западный 7-9 м/с. Температура воздуха ночью -22…-29 C, днём -17…-19 C.
В Красноселькупском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер южный 4-8 м/с. Температура воздуха ночью -17…-22 C, днём -12…-14 C.
В Пуровском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер юго-западный 4-7 м/с. Температура воздуха ночью -14…-19 C, днём -8…-12 C.
В Надымском районе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 4-8 м/с. Температура воздуха ночью -15…-19 C, днём -9…-12 C.
ИСТОЧНИК KP.RU