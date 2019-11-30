2019-11-30T14:07:37+03:00
Новый год 2019

В Салехарде возведут «Античный театр» из четверти миллиона кубометров льда

На Ямале открывается XVI Международный фестиваль «Полярная рапсодия»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: администрация СалехардаФото: администрация Салехарда
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XVI Международный фестиваль «Полярная рапсодия» открывается сегодня, 30 ноября, в Салехарде. Как сообщили в департаменте внешних связей Ямала, в конкурсе ледовой скульптуры примут участие 9 команд из России, Белоруссии, Финляндии и Ирана. Тема фестиваля 2019 года – «Античный театр», приуроченная к проведению Года театра в России.

На площади перед зданием Культурно-делового центра «вырастут» ледовые композиции «Повесть о Калипсо», «Икар и Дедал», «Служение Мельпомене», «Плач по Горгоне», «Трагикомедия» и другие скульптуры, которые раскроют тему античного театра и древнегреческой мифологии.

По словам координатора фестиваля, заместителя начальника отдела по работе со странами СНГ и соотечественниками за рубежом Дмитрия Голикова, тема античного театра позволит участникам максимально раскрыть свой творческий потенциал и мастерство. Кстати, все участники «Полярной рапсодии» - профессиональные скульпторы, победители и лауреаты международных конкурсов. Некоторые из них не единожды принимали участие в конкурсе, однако большая часть мастеров впервые приедет в Салехард.

На реке Полябта уже заготовили 250 кубометров льда. Работы будут оцениваться по нескольким критериям: соответствие тематике конкурса, композиция, реализация проекта, креативность, применение новых техник и др. Ледовые скульптуры станут главным украшением столицы Ямала до весны. Итоги конкурса подведут 8 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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