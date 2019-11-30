2019-11-30T13:02:38+03:00
Политика

Почти тысяча вопросов поступила губернатору Артюхову для прямого эфира в социальных сетях

Глава ЯНАО ответит на сообщения ямальцев по всем волнующим вопросам
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Почти тысяча вопросов поступила губернатору Артюхову для прямого эфира в социальных сетяхПочти тысяча вопросов поступила губернатору Артюхову для прямого эфира в социальных сетях
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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов завтра, 1 декабря в 19 часов, ответить на вопросы жителей региона в прямом эфире в своих аккаунтах в социальных сетях Instagram, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Также эфир главы региона будут транслировать телеканалы «Ямал-Регион», ТРК «Надым», ТРК «Новый Уренгой – Импульс», ТРК «Сигма», ноябрьское телевизионное информационное агентство «МИГ» и интернет-издание «Телеканал «Ноябрьск 24».

О том, что глава региона проведёт прямой эфир, стало известно 18 ноября. С этого момента в адрес Артюхова пришла почти тысяча сообщений. Больше всего вопросов ямальцы писали в соцсети главы округа (более 700 вопросов). В колл-центр окружной телерадиокомпании поступило свыше 200 обращений.

Чаще всего пишут и звонят из Нового Уренгоя, Салехарда, Надыма, Шурышкарского, Тазовского и Приуральского районов. Среди самых волнующих северян тем: переселение из аварийного жилфонда, земельные участки для многодетных семей, авиасообщение, дороги, тарифы ЖКХ, работа управляющих компаний, программа для молодых семей и бюджетников, помощь инвалидам.

Вопросы можно задавать по телефону горячей линии: 8 800 500 29 39 (звонок бесплатный), по SMS или в мессенджеры WhatsApp и Viber на номер +79195566070. Также можно записать видеообращение и отправить его по Viber на номер +79195566080

ИСТОЧНИК KP.RU

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