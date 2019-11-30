В Новом Уренгое выберут самое красивое «новогоднее» окно
Администрация Нового Уренгоя объявила конкурс на лучшее оформление новогоднего окна. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, заявки принимаются со 2 по 18 декабря по адресу: ЯНАО, Новый Уренгой, пр. Ленинградский, 5Б, каб. 216 по утвержденной форме с приложением фотографии окна, выполненной со стороны улицы.
Участником конкурса может стать любой житель города, вне зависимости от пола и возраста: дошколята, школьники, мамы, папы, дедушки и бабушки. Сегодня материалов для творчества великое множество, из которых можно сотворить настоящую сказку, а не только вырезанные снежинки из бумаги. Праздничный декор дарит ощущение праздника задолго до того, как наступит Новый год.
Оценка проводится по 5-ти бальной системе. Критерии оценок:
- соответствие новогодней тематике (на окне в качестве украшения могут присутствовать гирлянды, мишура) – от 0 до 5 баллов;
- использование при оформлении окна сказочных и новогодних персонажей – от 0 до 5 баллов;
- использование светового оформления – от 0 до 5 баллов.
Итоги подведут с 25 по 26 декабря 2019, награждение победителей состоится 27 декабря 2019.
ИСТОЧНИК KP.RU