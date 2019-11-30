Управляющие компании Салехарда и единая диспетчерская служба готовятся к новогодним праздникам

СЕГОДНЯ 11:02 2019-11-30T11:02:15+03:00

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Единая диспетчерская служба и управляющие компании Салехарда готовятся к работе в новогодние праздники. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, основная задача – оперативное взаимодействие и обмен информацией между службами реагирования, ЕДДС и управляющими компаниями. Учитывая приближающиеся новогодние праздники, ведомства, которые будут нести службу в праздничные дни, усиленно готовятся.

По словам директора учреждения МКУ «ЕДДС города Салехарда» Сергей Пузырёва, сегодня у диспетчерской службы есть всё необходимое оборудование, чтобы обеспечить безопасность на территории города.

Кроме того, управляющим компаниям показали работу системы слежения и мониторинга за лесными пожарами и ситуацией в Салехарде. Представители ЕДДС предложили взаимодействие по раскрытию и предупреждению чрезвычайных ситуаций. Сергей Пузырёв отметил, что в планах – покупка камер видеонаблюдения, чтобы охватить весь город.

- Важна слаженная работа всех ведомств, включая управляющие компании. С помощью нашей системы мы можем заметить, отследить и оперативно сообщить о чрезвычайной ситуации службам реагирования. В первую очередь это наша безопасность, - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU