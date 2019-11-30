2019-11-30T06:17:39+03:00
Общество

Погода на Ямале 30 ноября: в последнюю ночь осени ударят морозы

Температура воздуха до -27 градусов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода на Ямале 30 ноября: в последнюю ночь осени ударят морозыПогода на Ямале 30 ноября: в последнюю ночь осени ударят морозыФото: Татьяна Коркина
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На Ямале сегодня, 30 ноября, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер будет дуть южный с переходом на северо-западный 5-11 м/с. Температура воздуха ночью -21…-27 C, днём -18…-21 C, местами -9…-13 C.

В Приуральском районе облачно, снег. Ветер юго-западный 3-5 м/с. Температура ночью -25…-27 C, днём – 11…-13 C.

В Шурышкарском районе облачно, снег. Ветер южный 4-6 м/с. Температура ночью -20…-22 C, днём -7…-9 C.

В Ямальском районе переменная облачность, без осадков. Ветер южный 5-7 м/с. Температура воздуха ночью -23…-25 C, днём -16…-18 C.

В Тазовском районе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-11 м/с. Температура воздуха ночью -23…-25 C, днём -19…-21 C.

В Красноселькупском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер северо-западный 5-7 м/с. Температура воздуха ночью -19…-21 C, днём -17…-19 C.

В Надымском районе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-10 м/с. Температура воздуха ночью -22…-24 C, днём -18…-20 C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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