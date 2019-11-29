2019-11-29T15:05:01+03:00
Общество

На площадке чемпионата «Молодые профессионалы» в Ноябрьске заработал аудиогид

Электронный экскурсовод расскажет гостям о компетенциях
Анна Полякова
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На площадке чемпионата «Молодые профессионалы» в Ноябрьске заработал аудиогид Фото: Администрация НоябрьскаНа площадке чемпионата «Молодые профессионалы» в Ноябрьске заработал аудиогид Фото: Администрация Ноябрьска
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На площадке Ноябрьского колледжа для участников чемпионата «Молодые профессионалы» впервые запущен аудиогид по компетенциям.

Это экскурсовод по рабочим местам в мобильном телефоне. Чтобы электронный гид рассказал о компетенции, заданиях и системе оценки конкурсантов, достаточно просканировать QR-код, который будет обозначен на всех рабочих площадках чемпионата.

Ссылка отправит посетителя на страничку специально созданного музея V Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Ноябрьске. Затем останется лишь кликнуть на значок интересующей компетенции и слушать рассказ о ней карманного экскурсовода.

Напомним, в Ноябрьском колледже профессиональных и информационных технологий завершаются подготовительные мероприятия к старту V Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

На протяжении всех дней чемпионата посетителей и гостей ноябрьской площадки ждет насыщенная мероприятиями программа, в том числе экскурсия по рабочим площадкам всех компетенций. Теперь им поможет познакомиться с каждой из них новый гид, сообщает администрация города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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