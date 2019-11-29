СЕГОДНЯ 14:54 2019-11-29T14:54:53+03:00

Ферма «Веритас» в Пурпе готовится снабжать молоком больше садиков и школ Фото: puradm.ru

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На ферму «Веритас» в Пурпе из Свердловской области привезли Десять коров черно-пестрой голштинизированной. К месту постоянной прописки животных доставили специализированным транспортом.

Пока проходит период адаптации, новосёлов фермы содержат в отдельном боксе, кормят три раза в день. Рацион разрабатывали тщательно, учитывали возраст и вес животных. Новичкам дают витаминный набор, затем сенаж.

Комбикорм завозят из Алтайского края, жмых и сено – из Тюменской области. Корма на предприятии впрок не запасают: от их свежести зависит, насколько качественным будет молоко.

Между тем, надои уже увеличились до тонны и больше. Об этом рассказал заведующий молочно-товарной фермой ООО «Веритас» Владимир Синяк.

Сельскохозяйственная компания «Веритас» под руководством Руслана Саламова существует с 2013 года. Он стал победителем регионального этапа национальной премии «Бизнес-Успех» в номинации «Народный предприниматель». В финальном онлайн-голосовании ямальцы отдали за него большинство голосов - 33.11%.

С пополнением стада компания готова расширяться и снабжать больше дошкольных и школьных учреждениях. Сейчас на ферме 82 коровы, весной ожидают отел.

ИСТОЧНИК KP.RU