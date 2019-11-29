2019-11-29T14:29:04+03:00
Общество

В Лабытнанги на месте гаражей построят многоквартирник

В новостройку переедут жители старых деревянных домов
Анна Полякова
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В Лабытнанги на месте гаражей построят многоквартирник Фото: Администрация ЛабытнангиВ Лабытнанги на месте гаражей построят многоквартирник Фото: Администрация Лабытнанги
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В Лабытнанги на перекрестке улиц Первомайская-Гагарина, где еще год назад стояли разномастные гаражи, развернется строительство многоквартирного дома.

Как сообщает администрация горда, 22 гаража были установлены самовольно, и только 2-ое владельцев объектов заключали договоры аренды земли.

В результате в самом центре города будет построено порядка 5,5 тыс. кв. метров жилой площади, куда переедут жители старых деревянных домов. Рядом появится благоустроенная территория с детским игровым комплексом, парковочными местами.

Строительство жилья для Лабытнанги приоритет номер один. Из 670 домов в деревянном исполнении более 120 объектов признаны аварийными. Еще 410 домов можно признать таковыми – износ составляет более 70%.

В ноябре Правительством Ямала принята программа строительства жилья на 2020-2025 годы. По решению губернатора Дмитрия Артюхова для Лабытнанги планируется построить более 100 тыс. кв. м жилой площади.

По итогам инвентаризации выявлено 326 площадок, на которых размещено 3 727 объектов. Общая площадь, занимаемая такими постройками, составляет боле 58,5 тыс. кв. м. Из них 48 тыс. кв. м занято самовольно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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