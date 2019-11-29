2019-11-29T14:19:21+03:00
Происшествия

Ревнивца из Аксарки обвиняют в убийстве подруги

Разгоряченный алкоголем мужчина задушил избранницу
Анна Полякова
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Ревнивца из Аксарки обвиняют в убийстве подругиРевнивца из Аксарки обвиняют в убийстве подругиФото: Ольга Крыльцова
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Ямальца подозревают в убийстве сожительницы. Известно, что пара злоупотребляла спиртными напитками. Трагедия произошла 24 ноября в селе Аксарка Приуральского района. В тот день между ними произошел конфликт.

Разгоряченный алкоголем и ревностью 32-летний мужчина набросился на свою подругу и стал ее душить. Женщина скончалась на месте преступления от асфиксии.

Мужчину задержали по подозрению в убийстве. Ему предъявлено обвинение по ч.1 ст.105 УК РФ. Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, подозреваемого заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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