2019-11-29T14:08:02+03:00
Происшествия

На ледовой переправе Салехард-Лабытнанги сгорел автомобиль

Движение по перовой полосе перекрыто
Анна Полякова
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На ледовой переправе Салехард-Лабытнанги полыхает автомобиль Фото: группа "Лабытнанги Info" vk.comНа ледовой переправе Салехард-Лабытнанги полыхает автомобиль Фото: группа "Лабытнанги Info" vk.com
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На ледовой переправе Через Обь загорелся автомобиль. Очевидцы сообщают, что ЧП произошло на полоса в сторону столицы Ямала. Кадры с места происшествия попали в соцсети.

К слову, грузоподъемность переправы сегодня, 29 ноября, пока не велика. На зимнюю трассу пускают автомобили до 5 тонн и гусеничный транспорт до 10 тонн, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. В связи с этим приехавшие на место пожарные не смогли подъехать к полыхавшему автомобилю. Сотрудники МЧС огнетушителями сбивали пламя, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.

Автомобиль отбуксируют на берег и дополнительно обработают водой. Обстоятельства происшествия еще выясняются.

Напомним, третью полосу открыли в полдень 29 ноября. В связи с возгоранием автомобиля на ледовой переправе через Обь движение по перовой полосе перекрыто. Идут работы по восстановлению ледяного покрова. Движение организовано по второй и третьей полосам.

Движение по перовой полосе перекрыто Фото: группа "Сделано на Ямале" vk.com

Движение по перовой полосе перекрыто Фото: группа "Сделано на Ямале" vk.com

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ИСТОЧНИК KP.RU

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