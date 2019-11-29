СЕГОДНЯ 13:31 2019-11-29T13:35:56+03:00

В Ноябрьске стартуют соревнования по автомодельному спорту Фото: Администрация Ноябрьска

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В Ноябрьске на базе центра духовно-нравственного воспитания пройдут открытые соревнования по автомодельному спорту в закрытых помещениях.

Двухдневные соревнования стартуют 30 ноября. Как сообщили в администрации Ноябрьска, в гонках примут участие представители Нового Уренгоя, Ноябрьска и Сургута.

Участвовать можно с разными классами радиоуправляемых машин с электрическим двигателем.

В первый день турнира гонщиков утром состоится открытие соревнований. В обед начнутся квалифицированные заезды.

Продолжится мероприятие 1 декабря. Утром болельщики смогут поддержать своих спортсменов. А в 13:00 состоятся подведение итогов соревнований и награждение победителей.

ИСТОЧНИК KP.RU