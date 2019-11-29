В Ноябрьске стартуют соревнования по автомодельному спорту
В Ноябрьске на базе центра духовно-нравственного воспитания пройдут открытые соревнования по автомодельному спорту в закрытых помещениях.
Двухдневные соревнования стартуют 30 ноября. Как сообщили в администрации Ноябрьска, в гонках примут участие представители Нового Уренгоя, Ноябрьска и Сургута.
Участвовать можно с разными классами радиоуправляемых машин с электрическим двигателем.
В первый день турнира гонщиков утром состоится открытие соревнований. В обед начнутся квалифицированные заезды.
Продолжится мероприятие 1 декабря. Утром болельщики смогут поддержать своих спортсменов. А в 13:00 состоятся подведение итогов соревнований и награждение победителей.
ИСТОЧНИК KP.RU