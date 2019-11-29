2019-11-29T13:35:56+03:00
Общество

В Ноябрьске стартуют соревнования по автомодельному спорту

Участниками станут гонщики Ямала и Югры
Анна Полякова
Поделиться:
В Ноябрьске стартуют соревнования по автомодельному спорту Фото: Администрация НоябрьскаВ Ноябрьске стартуют соревнования по автомодельному спорту Фото: Администрация Ноябрьска
Изменить размер текста:

В Ноябрьске на базе центра духовно-нравственного воспитания пройдут открытые соревнования по автомодельному спорту в закрытых помещениях.

Двухдневные соревнования стартуют 30 ноября. Как сообщили в администрации Ноябрьска, в гонках примут участие представители Нового Уренгоя, Ноябрьска и Сургута.

Участвовать можно с разными классами радиоуправляемых машин с электрическим двигателем.

В первый день турнира гонщиков утром состоится открытие соревнований. В обед начнутся квалифицированные заезды.

Продолжится мероприятие 1 декабря. Утром болельщики смогут поддержать своих спортсменов. А в 13:00 состоятся подведение итогов соревнований и награждение победителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Югра творческая: культурно-образовательные учреждения округа пополняются новым оборудованием
Детские сады Югры доступны для самых маленьких
На площадке чемпионата «Молодые профессионалы» в Ноябрьске заработал аудиогид
Ферма «Веритас» в Пурпе готовится снабжать молоком больше садиков и школ
Агрохолдинг «Юбилейный» поддержал тюменских биатлонистов на межрегиональном соревновании
В Лабытнанги на месте гаражей построят многоквартирник
Ревнивца из Аксарки обвиняют в убийстве подруги
На ледовой переправе Салехард-Лабытнанги сгорел автомобиль
Предприниматели Ямальского района начали завоз свежих продуктов
Надымские дорожники за сутки вывезли 35 тысяч кубов снега
На участке Надым-Салехард построили восемь мостов
В Ямальском районе проверяют здания на готовность к новогодним праздникам
В Тарко-Сале покажут «Семь цветов радуги» творчества тундровиков
На ледовой переправе Салехард-Лабытнанги открыли все три полосы
В ЯНАО вновь проходит региональный конкурс «Лидер доверия потребителей - 2019»
Ямал Ири отправляется в гости к Урал Морозу
В детсадах Ямала обнаружили опасную молочную продукцию