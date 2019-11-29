Предприниматели Ямальского района начали завоз свежих продуктов

СЕГОДНЯ 13:20 2019-11-29T13:21:45+03:00

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Запасы продуктов на складах магазинов в Ямальском районе ещё кое-где есть, однако ассортимент уже скуден. Пока распутица – довезти их до отдаленных поселков проблематично, а до конца декабря ждать никто не хочет. В дело включились предприниматели.

В Сеяху, Мыс Каменный, Новый Порт бизнесмены планируют завоз продуктов на трэколах уже сейчас, некоторые смогут это сделать к середине декабря. Позже планируют подключить более тяжёлую технику.

В Салемале, Панаевске и Яр-Сале малый бизнес подключил к доставке технику на шинах низкого давления. В райцентре ситуация улучшается с каждым годом, поэтому картошку, морковку, лук, капусту, яблоки и апельсины можно купить практически всегда. А своим оленьим мясом, коровьим молоком и сырами ярсалинцы обеспечены круглый год.

ИСТОЧНИК KP.RU