Предприниматели Ямальского района начали завоз свежих продуктов
Запасы продуктов на складах магазинов в Ямальском районе ещё кое-где есть, однако ассортимент уже скуден. Пока распутица – довезти их до отдаленных поселков проблематично, а до конца декабря ждать никто не хочет. В дело включились предприниматели.
В Сеяху, Мыс Каменный, Новый Порт бизнесмены планируют завоз продуктов на трэколах уже сейчас, некоторые смогут это сделать к середине декабря. Позже планируют подключить более тяжёлую технику.
В Салемале, Панаевске и Яр-Сале малый бизнес подключил к доставке технику на шинах низкого давления. В райцентре ситуация улучшается с каждым годом, поэтому картошку, морковку, лук, капусту, яблоки и апельсины можно купить практически всегда. А своим оленьим мясом, коровьим молоком и сырами ярсалинцы обеспечены круглый год.
ИСТОЧНИК KP.RU