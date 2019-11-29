Надымские дорожники за сутки вывезли 35 тысяч кубов снега

СЕГОДНЯ 12:45 2019-11-29T12:45:19+03:00

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В Надыме дорожники с трудом, но справляются с последствиями метели, которая бушевала в городе 28 ноября. Только за прошедшие сутки сотрудники предприятия «Надымгоравтодор» вывезли 35 тысяч кубов снега. Кроме того, продолжается посыпка дорог и тротуаров песком.

Как сообщили в администрации Надымского района, уже ночью коммунальщики начали расчищать город от ее последствий. Для этого было выведено 12 единиц техники, на утро к ним добавили еще 20. Дорожники очищали проезжие части, ликвидировали навалы снега, пробивали тротуары, для того, чтобы с утра надымчане смогли беспрепятственно пойти или выехать на работу.

Сейчас работы продолжаются по всему городу: от снега чистятся пешеходные переходы, автобусные остановки, тротуары.

Мэрия просит горожан с пониманием относиться к временным неудобствам, которые возникают после снегопадов - явления вполне естественного для северного города.

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ИСТОЧНИК KP.RU