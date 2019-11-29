2019-11-29T12:37:56+03:00
Общество

На участке Надым-Салехард построили восемь мостов

Завершить строительство трассы в переходном типе планируется в 2020 году
Анна Полякова
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На участке Надым-Салехард построили восемь мостов Фото: yanao.ruНа участке Надым-Салехард построили восемь мостов Фото: yanao.ru
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На восьми автодорожных мостах участка Надым-Салехард завершились все строительно-монтажные работы. Сейчас идет установка барьерного ограждения, устройство служебных проходов, лестниц. Все эти работы будут закончены до конца года.

Последний, девятый мост через реку Харвотаначнут возводить в начале следующего года, а к концу 2020 года и этот мост будет сдан.

Общая протяжённость участка Надым-Салехард – 344 километра. Из них введено в эксплуатацию 187 автомобильной дороги: 150 км – в асфальтобетоне, 37 км – в щебне. По итогам 2019 года на участке Надым-Салехард будет устроено 64,5 километров дороги в щебне, сообщает правительство ЯНАО.

- Долгое время этот объект оттягивает у нас основные ресурсы дорожные, где-то в ущерб существующим магистралям, о чём часто напоминают жители, - отметил глава региона Дмитрий Артюхов в августе во время поездки по округу.

Он поставил дорожникам задачу - завершить строительство трассы в переходном типе покрытия (половина – в щебне, половина – в асфальте) и открыть по ней проезд планируется к концу 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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