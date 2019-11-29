В Ямальском районе проверяют здания на готовность к новогодним праздникам
На заседании антитеррористической комиссии Ямальского района 28 ноября обсудили обеспечение безопасности в новогодние праздники.
На всех объектах жизнеобеспечения и социальной сферы проходят проверки, инструктируются работники и посетители. Также специальные группы и народные дружины регулярно патрулируют улицы, обеспечивают правопорядок на массовых мероприятиях и обследуют чердаки и цоколи многоквартирных домов на предмет незаконного проникновения в них.
Глава района Андрей Кугаевский поручил ответственным лицам дополнительно провести обход ветхих и аварийных домов, проверить состояние проводки.
- Нельзя допустить, чтобы повторились случаи возгорания жилых домов, как это произошло в прошлые годы в Новом Порту и Панаевске, - сказал руководитель территории.
Чтобы избежать аварийных ситуаций и отключения энергоресурсов в поселениях района, организациями жилищно-коммунального комплекса проводятся проверки оборудования. Резервные источники готовы к полноценной работе, в праздничные дни будет обеспечено дежурство всех необходимых служб и специалистов.
ИСТОЧНИК KP.RU