2019-11-29T12:23:34+03:00
Общество

В Ямальском районе проверяют здания на готовность к новогодним праздникам

Дополнительный рейд пройдет по аварийным домам
Анна Полякова
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В Ямальском районе проверяют здания на готовность к новогодним праздникам Фото: mo-yamal.ruВ Ямальском районе проверяют здания на готовность к новогодним праздникам Фото: mo-yamal.ru
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На заседании антитеррористической комиссии Ямальского района 28 ноября обсудили обеспечение безопасности в новогодние праздники.

На всех объектах жизнеобеспечения и социальной сферы проходят проверки, инструктируются работники и посетители. Также специальные группы и народные дружины регулярно патрулируют улицы, обеспечивают правопорядок на массовых мероприятиях и обследуют чердаки и цоколи многоквартирных домов на предмет незаконного проникновения в них.

Глава района Андрей Кугаевский поручил ответственным лицам дополнительно провести обход ветхих и аварийных домов, проверить состояние проводки.

- Нельзя допустить, чтобы повторились случаи возгорания жилых домов, как это произошло в прошлые годы в Новом Порту и Панаевске, - сказал руководитель территории.

Чтобы избежать аварийных ситуаций и отключения энергоресурсов в поселениях района, организациями жилищно-коммунального комплекса проводятся проверки оборудования. Резервные источники готовы к полноценной работе, в праздничные дни будет обеспечено дежурство всех необходимых служб и специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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