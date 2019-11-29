В Тарко-Сале покажут «Семь цветов радуги» творчества тундровиков

СЕГОДНЯ 11:58 2019-11-29T12:04:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В киноконцертном зале КСК «Геолог» Тарко-Сале 29 ноября в тринадцатый раз пройдет открытый районный конкурс-фестиваль творчества коренных народов Севера «Семь цветов радуги».

Самобытные талантливые представители большинства поселений района и других ямальских муниципалитетов представят на суд жюри и зрителей творческие номера, воспроизведут на сцене старинные национальные обряды, покажут образцы фольклора коренных жителей Ямала.

Произведения декоративно-прикладного творчества, участвовавшие в специальном заочном конкурсе, разместили в экспозиции большой выставки.

Организатором выступает Пуровский районный центр национальных культур. Завершится фестиваль в субботу, 30 ноября, награждением победителей и большим гала-концертом.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07

ИСТОЧНИК KP.RU