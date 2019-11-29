2019-11-29T12:04:26+03:00
Общество

В Тарко-Сале покажут «Семь цветов радуги» творчества тундровиков

Коренные северяне покажут старинные национальные обряды и образцы фольклора
Анна Полякова
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В Тарко-Сале покажут «Семь цветов радуги» творчества тундровиков Фото: правительство ЯНАОВ Тарко-Сале покажут «Семь цветов радуги» творчества тундровиков Фото: правительство ЯНАО
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В киноконцертном зале КСК «Геолог» Тарко-Сале 29 ноября в тринадцатый раз пройдет открытый районный конкурс-фестиваль творчества коренных народов Севера «Семь цветов радуги».

Самобытные талантливые представители большинства поселений района и других ямальских муниципалитетов представят на суд жюри и зрителей творческие номера, воспроизведут на сцене старинные национальные обряды, покажут образцы фольклора коренных жителей Ямала.

Произведения декоративно-прикладного творчества, участвовавшие в специальном заочном конкурсе, разместили в экспозиции большой выставки.

Организатором выступает Пуровский районный центр национальных культур. Завершится фестиваль в субботу, 30 ноября, награждением победителей и большим гала-концертом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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