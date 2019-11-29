СЕГОДНЯ 11:36 2019-11-29T11:39:29+03:00

На ледовой переправе Салехард-Лабытнанги открыли все три полосы Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На переправу пускают автомобили до 5 тонн и гусеничный транспорт до 10 тонн

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На ледовой переправе через Обь между Салехардом и Лабытнанги открыли движение по всем полосам. Третью открыли в полдень 29 ноября, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Толщина льда позволяет безопасно проезжать всем видам транспорта массой до 5 тонн и гусеничному транспорту массой до 10 тонн. Повышение тоннажа на ледовой переправе будет происходить в зависимости от погодных условий. Увеличение толщины льда напрямую влияет на грузоподъёмность ледовой переправы.

Напомним, первую полосу открыли на главной переправе Ямала 20 ноября, вторую - 27 ноября.

По госконтракту дата открытия зимников Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале, Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги и Надым-Салехард не ранее 20 декабря.

- Если будут морозы – дороги откроются еще до праздников, - рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Получить оперативную информацию по работе переправы можно по телефону: 8 (34922) 7-17-04.

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ИСТОЧНИК KP.RU