В ЯНАО вновь проходит региональный конкурс «Лидер доверия потребителей - 2019»

СЕГОДНЯ 11:17 2019-11-29T11:17:40+03:00

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Впервые в Новом Уренгое 6 декабря состоится торжественное награждение предпринимателей по итогам Конкурса «Лидер доверия потребителей – 2019».

Развитие межрегиональных отношений – приоритетное направление в развитии малого и среднего бизнеса в России именно с этой целью проводится много межрегиональных конкурсов, бизнес-миссий, форумов, премий по выявлению достижений предприятий на территории РФ.

Организаторами премии общественного признания «Лидер доверия потребителей – 2019» в Новом Уренгое выступают Многопрофильный центр «Созвездие ЮГРЫ» - компания «Кворум Сити» совместно с НП «Тюменский деловой Клуб» при поддержке общественных и профессиональных объединений, Администрации города Нового Уренгоя, Агентства ЯНАО «Мой Бизнес», Новоуренгойского Бизнес-Клуба. По итогам сбора и обработки заявок: 87 предприятий подали заявок, 54 заявки обработано из них 35 организаций вышли в финал. Оргкомитет продолжает принимать заявки на участие в Конкурсе в период с 20.09.2019 по 1.12.2019 г.

К участию в конкурсе приглашаются предприятия малого и среднего бизнеса сферы торговли, услуг, сервиса и производства. В награждении примут участие известные люди города, представители органов власти, руководители общественных и профессиональных объединений.

Конкурс проводится в целях: определения предприятий, отвечающих наилучшим стандартам обслуживания Клиентов, применяющих современные технологии и эффективные формы и методы коммуникации с потребителями в сфере торговли; постоянно повышающих культуру обслуживания населения; обеспечивающих положительную динамику роста оборота розничной торговли; уплату налоговых платежей; повышение профессионального уровня работников, улучшающих условия и обеспечивающих охрану труда, повышающих производительность труда, отличающихся межрегиональным взаимодействием, способствующих развитию конкуренции на потребительском рынке Тюменской области.

Итоги Конкурса – это показатель ОБЩЕСТВЕННОГО признания и доверия потребителей. В обработке анкет участников, а также анализе деятельности самого предприятия будут активно задействованы непосредственные потребители (через интернет-голосование в социальных сетях, участие в экскурсиях на предприятия), лидеры общественных предпринимательских объединений регионов, «тайные покупатели», а также органы исполнительной власти (в вопросе «чистоплотности» исполнения предприятиями обязательств перед государством). Данный проект уже был успешно реализован в нескольких городах: Сургуте, Тюмени, Нефтеюганске, Нижневартовске, Салехарде, Мегионе, Екатеринбурге, Уфе. Общее количество участников за несколько лет насчитывает более 1 000 предпринимателей.

Как прокомментировали организаторы Конкурса «Лидер доверия потребителей – 2019» Алексей Голубовский, генеральный директор ООО РКЦ «Кворум Сити»: «Региональный конкурс проводится уже в 7-й раз. До этого народная премия вручалась в ХМАО и на территории Тюмени, а с 2016 года в рамках межрегионального сотрудничества мы решили расширить географию конкурса до масштабов всей Тюменской области. Цели Конкурса «Лидер доверия потребителей»: создание авторитетного ресурса, влияющего на развитие и определяющего вектора развития Российского предпринимательства производственной сферы, а также сферы услуг и торговли; выявление субъектов предпринимательства, добившихся наибольших успехов в своей деятельности; систематизацию опыта работы лучших предприятий для дальнейшего распространения этой информации в СМИ, а также привлечения широких слоёв населения к прямым коммуникациям с компаниями-участниками Конкурса»; налаживание межрегиональных связей между представителями разных сфер бизнеса. На заседании комиссии 5 декабря будут определены предприятия, по заключении комиссии 6-ти предприятиям присвоят гран-при за проделанную многолетнюю работу в сфере развития и поддержки предпринимательства на территории ЯНАО и г. Нового Уренгоя по независимой экспертной оценке жителями и потребителями города».

«Предприниматели всегда заинтересованы в сотрудничестве и развитии новых каналов сбыта продукции, освоении новых территорий и площадок для позиционирования бренда и с огромным удовольствием участвуют в мероприятиях направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, позволяющих популяризировать продукцию и услуги в соседних регионах РФ. Об этом говорит промежуточный анализ статистики региональной принадлежности участников конкурса «Лидер доверия потребителей», - прокомментировала генеральный директор НП «Тюменский деловой Клуб» Мария Шатохина.

6 декабря в Деловом Центре «ЯМАЛ» на торжественной церемонии награждения все участники будут отмечены наградными элементами, цветочными композициями и дипломами победителя. Кроме того, все участники будут иметь возможность принять участие в «Выставке достижений», пообщаться с коллегами-предпринимателями и СМИ.

Мероприятие широко освещается в СМИ. Информация о проведении конкурса представлена на разных интернет-ресурсах, в печатных изданиях, корпоративных СМИ и на ТВ-каналах.

Подробная информация о Премии по ссылке: https://www.lider-doveria.ru/

Премиум-партнер – Компания «Потолки ВИПСИЛИНГ».

Стратегический партнер – ПАО «Запсибкомбанк».

Церемония награждения участников состоится в Деловом Центре «ЯМАЛ» 6 декабря в 15.00 по адресу: ул. Юбилейная, д. 5, 2 этаж - 1 блок «Зал Торжеств». Вход свободный.

По всем вопросам об участии можно обратиться к куратору проекта:

- Алексей Голубовский, Председатель организационного комитета, e-mail: biznes-centr80@mail.ru, тел.: 8-902-855-44-91.

Информационное сопровождение дирекция НП «ТДК» - Екатерина Бисимбеева, +7 (3452) 521-449, 8-922-046-71-68, e-mail: nptdk@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU