2019-11-29T11:20:06+03:00
Общество

Ямал Ири отправляется в гости к Урал Морозу

Ямальский Дед Мороз встретится с коллегами из других регионов и стран
Анна Полякова
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Ямал Ири отправляется в гости к Урал Морозу Фото: dmpt.yanao.ruЯмал Ири отправляется в гости к Урал Морозу Фото: dmpt.yanao.ru
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Ямальский Дед Мороз Ямал Ири станет почётным гостем на Дне рождения своего уральского коллеги 1 декабря. Урал Мороз живет в «Парке Сказов» - живописном месте Свердловской области на берегу реки Исеть во Дворце со своей супругой Весной-Красной.

На празднике Ямал Ири встретится со своими друзьями - волшебниками из других регионов и стран: Царем Семигором из Челябинской области, Байкальским Дедом Морозом, Святым Николаусом из Германии, Тол Бабаем из Удмуртии.

Праздничная программа насыщена развлечениями: эко-лагерь «Бобровый остров» превратится в сказочную спортивную деревню, на центральной сцене состоится концерт с песнями и театрализованными зарисовками, участники посетят сразу 6 сказочных домиков с артистами и зимними забавами, сообщает департамент молодежной политики и туризма.

Гостей ждут уральская кухня с вкуснейшими пирогами и шанежками, экстрим-шоу, каток и зимние забавы. А на мастер-классах участники изготовят, что душа пожелает: куклу-оберег, новогодний венок, снежинку или создадут каменную композицию под руководством мастеров.

Идея мероприятия «День рождения Урал Мороза» – показать плюсы уральской зимы, подарить гостям позитивные эмоции от зимней погоды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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