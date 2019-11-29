В детсадах Ямала обнаружили опасную молочную продукцию

СЕГОДНЯ 10:25 2019-11-29T10:26:41+03:00

Творог, сметана и масло поступали с истекшим сроком годности

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Поставку опасной молочной продукции в ямальские детские сады обнаружили сотрудники Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО. Специалисты выявили нарушения во время анализа данных системы «Меркурий», сообщили в ведомстве.

Оказалось, что в дошкольные образовательные учреждения Ямала поступала продукция с истекшим сроком годности. В списке - 48 кг творога, 60 кг сливочного масла, семь килограммов сметаны. Все учетные записи восьми уполномоченных лиц организаций пришлось заблокировать.

Кроме того, информация о пяти ветврачах, допустивших ошибки при работе в системе «Меркурий», направлена в ветеринарную службу ЯНАО. Их ждет дисциплинарное наказание.

Для профилактики правонарушений юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям выдано 16 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований.

ИСТОЧНИК KP.RU