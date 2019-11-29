В детсадах Ямала обнаружили опасную молочную продукцию
Поставку опасной молочной продукции в ямальские детские сады обнаружили сотрудники Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО. Специалисты выявили нарушения во время анализа данных системы «Меркурий», сообщили в ведомстве.
Оказалось, что в дошкольные образовательные учреждения Ямала поступала продукция с истекшим сроком годности. В списке - 48 кг творога, 60 кг сливочного масла, семь килограммов сметаны. Все учетные записи восьми уполномоченных лиц организаций пришлось заблокировать.
Кроме того, информация о пяти ветврачах, допустивших ошибки при работе в системе «Меркурий», направлена в ветеринарную службу ЯНАО. Их ждет дисциплинарное наказание.
Для профилактики правонарушений юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям выдано 16 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований.
ИСТОЧНИК KP.RU