2019-11-29T09:57:15+03:00
Происшествия

Жительница Муравленко распознала в "сотруднике банка" мошенника

Звонивший пытался уговорить перевести 100 тысяч на другой счет
Анна Полякова
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Жительница Муравленко распознала в "сотруднике банка" мошенника Фото: pixabay.comЖительница Муравленко распознала в "сотруднике банка" мошенника Фото: pixabay.com
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Мошенник представился сотрудником банка и пытался уговорить жительницу Муравленко «спасти» сбережения. Северянка едва не потеряла 100 тысяч рублей. 20 ноября она обратилась за помощью в полицию, когда поняла, что чуть не попалась на уловку афериста.

Правоохранителям женщина рассказала, что звонивший был весьма убедителен. Она не сразу поняла, что ее «разводят». Мошенник вынудил женщину снять со счета банковской карты более 100 тысяч рублей, после чего предпринял попытку уговорить ее перевести данную сумму денег на счет другой банковской карты. В ходе телефонного разговора женщина распознала в собеседнике мошенника и прервала беседу.

Уголовное дело возбудили по статье «Покушение на мошенничество». Проводится расследование, полицейские устанавливают причастных к совершению преступления, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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