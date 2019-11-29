Ямальские врачи посчитали не высыпающихся северян

СЕГОДНЯ 09:36 2019-11-29T09:40:02+03:00

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Ямальские врачи посчитали, сколько спят жители региона. Для этого специалисты Ямальского центра профилактики провели опрос.

Как оказалось, недосыпает подавляющее большинство - 74% опрошенных. 53% спят меньше 6-7 часов, а остальные не дотягивают и до 6.

Нехватка сна ведёт не только к снижению концентрации внимания и ухудшению памяти, но и способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения, гормональным нарушениям, частым «простудным» заболеваниям и другим проблемам со здоровьем.

Положенные восемь часов спят лишь 15% респондентов. Отметились в опросе и счастливчики, которые спят больше 8 часов (11%).

Однако, не стоит забывать, что избыток сна также вреден, как и его недостаток. Врачи рекомендуют придерживаться "золотой середины" и спать не менее 8 часов. Многие считают, что отоспаться за всю неделю можно в выходные. Однако, если после выходных вы планируете вновь "взяться за старое", стоит серьезно задуматься о последствиях.

- Даже час, "украденный" у сна в понедельник, может плохо сказаться на самочувствии к концу недели. А что же говорить, если недосыпание стало систематическим, - говорит заместитель главного врача Ямальского центра медицинской профилактики Наталья Половодова.

Специалисты центра советуют всем ямальцам привести свой режим сна к норме и подготовили для северян памятку.

ИСТОЧНИК KP.RU