2019-11-29T09:21:27+03:00
Общество

Ямальцев научат «Делать туризм» в регионе

Образовательный семинар пройдет в трех городах ЯНАО
Анна Полякова
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Ямальцев научат «Делать туризм» Фото: dmpt.yanao.ruЯмальцев научат «Делать туризм» Фото: dmpt.yanao.ru
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Обучающий семинар «Делай туризм на Ямале» пройдет со 2 по 6 декабря в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске

Это мероприятие для всех, кто уже работает с туристами или только собирается стать частью туриндустрии округа и заинтересован в развитии туризма, пояснили в профильном департаменте.

Семинар «прокачает» профессиональные и личностных компетенций участников, поможет сформировать набор навыков по созданию и продвижению туристических проектов, которые необходимы ямальцам для эффективного участия в окружном конкурсе проектов в области внутреннего и въездного туризма, развития туристской индустрии автономного округа.

Его спикерами станут тренеры, имеющие практический опыт в бизнес-проектировании в сфере туризма.

Напомним, ежегодно окружной департамент молодёжной политики и туризма проводит конкурсный отбор проектов в области внутреннего и въездного туризма, развития туристской индустрии Ямало-Ненецкого автономного округа. Конкурс проводится с 2012 года. За 8 лет подано более 200 проектов, финансовую поддержку получили 36 проектов.

Директор департамента молодёжной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин отметил, что есть понимание, что требуется обучающий модуль для абсолютно всех соискателей. Мы требуем, чтобы автор мог предоставить пошаговую программу пребывания туриста. Чем будет занят турист? Будут ли дополнительные опции, которые можно будет докупить на месте в ходе тура, например, выезд на рыбалку или за северным сиянием. Отмечу, что в целом год от года качество проектов растёт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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