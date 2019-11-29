Ямалец спасался на улице от напавшего на него с ножом земляка
В селе Аксарка Приуральского района мужчина едва спасся от напавшего на него с ножом приятеля. 59-летнего местного жителя обвиняют в покушении на убийство.
По данным следствия 20 ноября двое местных жителей распивали спиртные напитки, когда между ними возник конфликта. Один из них схватил нож и стал наносить им удары в грудь обидчику. Жертве удалось вырваться и выбежать на улицу, где ему на помощь поспешили прохожие. Они и вызвали «скорую помощь».
Мужчину доставили в больницу, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь. Ранения расцениваются как тяжкий вред здоровью.
Нападавшего задержали и заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СКР по ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU