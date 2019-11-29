2019-11-29T09:03:07+03:00
Происшествия

Ямалец спасался на улице от напавшего на него с ножом земляка

Нападавшего задержали и заключили под стражу
Анна Полякова
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Ямалец спасался на улице от напавшего на него с ножом земляка Фото: pixabay.comЯмалец спасался на улице от напавшего на него с ножом земляка Фото: pixabay.com
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В селе Аксарка Приуральского района мужчина едва спасся от напавшего на него с ножом приятеля. 59-летнего местного жителя обвиняют в покушении на убийство.

По данным следствия 20 ноября двое местных жителей распивали спиртные напитки, когда между ними возник конфликта. Один из них схватил нож и стал наносить им удары в грудь обидчику. Жертве удалось вырваться и выбежать на улицу, где ему на помощь поспешили прохожие. Они и вызвали «скорую помощь».

Мужчину доставили в больницу, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь. Ранения расцениваются как тяжкий вред здоровью.

Нападавшего задержали и заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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